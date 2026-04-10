日本政府は10日に公開した外交青書（外交白書）で、今年も独島（ドクト、日本名・竹島）について「歴史的事実に照らしても、かつ、国際法上も日本固有の領土である」との主張を続けた。外交青書には「韓国が国際法上何ら根拠がないまま、不法占拠し続けている」とも明記された。日本は2018年に初めて独島を日本の領土と主張して以降、9年にわたりこの立場を維持している。韓日関係については「日本と韓国は、国際社会における様々