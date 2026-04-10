エディアから、Nintendo Switch、PlayStation5、PlayStation4用ソフト『アレサCOLLECTION 1993-1995』が2026年7月30日に発売されます。やのまんが保有する人気RPGシリーズ「アレサ」の3タイトルが、1本になって現代のプラットフォームに蘇ります。レトロRPGファン必携のコレクションアイテムとなっています。 エディア『アレサCOLLECTION 1993-1995』 発売日：2026年7月30日価格：通常版：8,580円(税込)特装版：16