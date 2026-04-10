“本田三姉妹”の末っ子でタレント・モデル・フィギュアスケーターの本田紗来さんが9日、自身のインスタグラムを更新。大学に進学したことを報告しました。【写真を見る】【 本田紗来 】大学に進学 “ぬいぐるみブーケ” を手に笑顔「一緒！嬉しい！」「神々しい」祝福続々本田さんは「大学に進学しました。充実した大学生活にしていきます」意気込みを綴り、公開した写真には「２０２６年度明治大学 入学式」と書かれた会場の