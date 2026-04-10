上げ幅が一時1000円を超えた日経平均株価を示すモニター＝10日午前、東京都港区の外為どっとコム10日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が反発した。中東情勢の混乱収束への期待から買い注文が優勢となった。前日終値からの上げ幅は一時1000円を超えた。午前終値は前日終値比833円63銭高の5万6728円95銭。東証株価指数（TOPIX）は1.48ポイント安の3739.99。米国とイランの停戦合意後もレバノンへの攻撃を続けてい