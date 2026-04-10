X（旧Twitter）で話題になっているのは、おねだりが上手すぎるわんこの姿。人間みたいな表情は記事執筆時点で131万2000回を超えて表示されており、「なんて可愛いんだろう」「ツッコミが追いつかないw」「演技派っぷりマジで天才」などのコメントの他、5万件のいいねが寄せられました。 【動画：LINEで『犬にご飯をあげたか？』を家族に確認した結果→『まさかの表情』】 演技が上手すぎるわんこ！？ Xアカウント「@i7u1v