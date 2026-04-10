ライフスタイルブランド「Afternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング）」は、パリの老舗手芸ブランド「Maison SAJOU（メゾン サジュー）」とのコラボレーション第2弾アイテムを、4月16日からアフタヌーンティー・リビング一部店舗およびアフタヌーンティー公式オンラインストアで発売する。同コレクションでは、アーカイブから厳選した図案を、クロスステッチ風の刺繍で表現をしたリボン付きギャザーブラウスやフレアス