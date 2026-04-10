プーマ ジャパンは、陸上スパイクをルーツに持つロープロファイルシューズ「H−STREET（エイチストリート）」をベースに、マッシュスタイルラボが展開するSNIDEL（スナイデル）、FRAY I.D（フレイ アイディー）、LILY BROWN（リリー ブラウン）、Mila Owen（ミラ オーウェン）、emmi（エミ）の5ブランドとのコラボレーションモデルを発表した。同コレクションは、5月6日からマッシュスタイルラボ各ブランドで一般販売を開始する。