東京ベイ舞浜ホテルファーストリゾートは、「ステーキ＆アジアンフード・ディナービュッフェ」を5月8日から7月12日までの週末限定で開催する。ライブキッチンではサーロインを使ったビーフステーキとフォー・ガーを提供する。アジアンフードは、タイから春雨サラダのヤムウンセン、青パパイヤのサラダのソムタムタイ、アサリのバジル炒めのホーイライ・パップリッパオ、ベトナムから生春巻き、バインミー、中国から棒棒鶏、海老