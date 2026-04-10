現地４月９日に開催されたカンファレンスリーグ（UCL）準々決勝の第１レグで、鎌田大地を擁するクリスタル・パレス（イングランド）は、フィオレンティーナ（イタリア）とホームで対戦。３−０で勝利した。この一戦に先発した鎌田は１−０で迎えた31分、敵陣中央でボールを受けると、エリア内のダニエル・ムニョスに浮き球のパスを供給。これをムニョスがダイレクトで折り返し、反応したジャン＝フィリップ・マテタがシュート