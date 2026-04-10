元お笑いコンビ・尼神インターの誠子さんは4月8日、自身のInstagramを更新。「東京で出会ったちいさなお友達」とのスリーショットを披露しました。【写真】誠子、“ちいさなお友達”とのスリーショット「また公園であそぶ約束をしました」誠子さんは「東京で出会ったちいさなお友達。引っ越しする前に駒沢のリス公園であそびました」とつづり、5枚の写真を投稿。1枚目は2人の子どもに寄り添う優しいスリーショットで、誠子さんの穏