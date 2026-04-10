X JAPANのYOSHIKIさんが4月9日、北海道・余市町のブドウ畑を視察に訪れました。YOSHIKIさんは2025年5月、余市町のワイン醸造家らとともにワインづくりのプロジェクトを立ち上げ、今回は約1年ぶりにブドウの苗木の育成状況を確認しました。育てているブドウの苗木は1200本で、2027年に300キロの収穫を目指しています。ワインが完成するのは2028年になる見込みだということです。YOSHIKIさんは「この地のワインは世界に通用するでし