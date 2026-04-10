多方面で活躍する「STARTO社」のタレントたち。パフォーマンスやキャラクターが注目されがちですが、実は高い学歴を持っていることに驚くケースも少なくありません。All About ニュース編集部は3月12〜13日の期間、全国20〜70代の男女300人を対象に「高学歴STARTOタレント」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「高学歴だと知って驚いたSTARTOタレント」ランキングを紹介します！【10位までの全ランキング結果