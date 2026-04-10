タッカーはなぜドジャースを選んだのか(C)Getty Imagesドジャースの2番に座るカイル・タッカーについて、米メディア『heavy』が「カイル・タッカーが語るドジャース移籍の真相なぜブルージェイズを蹴ってLAを選んだのか」と題した記事を掲載した。【動画】敵地トロントで耳をつんざくほど…タッカーへの容赦ないブーイングをチェックタッカーは昨オフにFAとなり、球団施設を訪問するなど、ブルージェイズは移籍先の有力候補