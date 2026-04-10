第1子妊娠中のモデルでタレントのみちょぱこと池田美優さんは4月7日、自身のInstagramを更新。夫でモデルの大倉士門さんと、アメリカ・ハワイを訪れた時の様子を公開しました。【写真】ハワイでもラブラブなみちょぱ＆大倉士門「かわいい妊婦さん」みちょぱさんは「たまってる写真どんどんどんっ今回泊まったホテルは初めましてのカライワイキキビーチ」とつづり、11枚の写真を投稿。1枚目は、ホテルのバルコニーで両手を上げた