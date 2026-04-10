テレビ東京で9日、ドラマ『惡の華』（毎週木曜 深0：00）がスタートした。鈴木福が、あのに脱がされ、“白パン一丁”になって押し倒されるシーンに反響が寄せられた。（以下、ネタバレを含みます）【場面写真】変態〜！憧れの女子生徒の体操着の匂いを嗅ぐ鈴木福原作は電子コミックを含め、全世界累計325万部を突破した伝説的漫画。１巻表紙の「クソムシが」という吹き出しで知られる。鈴木福とあのがダブル主演を務める。春