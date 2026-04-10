この記事の画像を見る人気漫画『青の祓魔師』『ルックバック』『この音とまれ！』の立ち上げに携わり、現在は『SPY×FAMILY』『チェンソーマン』『ダンダダン』などを担当するフリーの編集者・林士平。そんな林さんの初の著書となる『9人の「超個性」 プロの新仕事論』（双葉社）が3月に発売された。自身のポッドキャスト「林士平のイナズマフラッシュ」の過去の放送から、数々の著名人たちが語る「仕事論」を抜粋してまとめられ