「待たせたな」！小島秀夫の代表的ステルスアクションゲーム『メタルギアソリッド』ハリウッド実写映画企画が、改めて動き出したようだ。 新たに『ファイナル・デッドブラッド』の アダム・スタイン＆ザック・リポフスキ監督が米ソニー・ピクチャーズとファーストルック契約を締結し、その一環としてコロンビア・ピクチャーズ配給『メタルギアソリッド』実写映画を手がけることになった。米が伝え