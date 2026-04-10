「30坪ほどの空き地では活用が難しいのでは」と感じている方も多いのではないでしょうか。しかし、住宅街にある土地であれば、広さが限られていても十分に活用の可能性があります。実際、不動産会社が「小規模でも活用できる」と案内するのには理由があります。 本記事では、30坪程度の空き地で考えられる活用方法や注意点を解説します。 30坪の空き地でも活用できる？ 小規模土地の特徴とは 30坪は約100平方メ&#