マーベル・テレビジョンによるパニッシャー単独最新作『パニッシャー：ワン・ラスト・キル』より、初の予告編映像が公開された。現在配信中の「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2完結の翌週となる2026年5月13日、一度限りのスペシャル特番としてで独占配信だ。 時代に深く掘り下げられたパニッシャー／フランク・キャッスルのトラウマと向き合う、ハードな仕上がりとなってい