マルチアーティストのNOAがドラマ単独初主演を務めるドラマ特区「救い、巣喰われ」(MBSほか)が、2月12日より放送中。原案・琴子、漫画・カモの人気作をドラマ化した本作。かけだしのアイドル・南瀬天(阪口珠美)は、ひょんなことから人気俳優・宝生千秋(NOA)の出演ドラマに代役で出演することに。千秋は、悪友の朝倉浬(ICEx・阿久根温世)から「その子を落とせるか賭けをしよう」と持ちかけられ、天に近づくも、次第に彼女の魅力に惹