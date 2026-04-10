元東方神起・ユチョンの実弟で、俳優のパク・ユファンがSNSを通じて公開した子どもの正体が、娘であることが分かった。パク・ユファンは4月9日、自身のSNSに「皆さんのおかげで幸せな7年でした♥ そして、パパが寝ているときにおへそをいじるリア…」という文章とともに、複数の写真を投稿し、見る者を驚かせた。【注目】ユチョンとユファン、麻薬に染まった“兄弟愛”公開された写真には、幼い女の子とともに過ごすパク・ユ