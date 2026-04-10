TWSが、日本で約3万人のファンと春の思い出を作った。TWSは、4月8日・9日の2日間、神奈川・ぴあアリーナMMで「2026 TWS 2ND FANMEETING '42:CLUB' IN JAPAN」を開催した。【写真】TWS・ドフン、“変装なし”で東京満喫TWSは『HOT BLUE SHOES』と『Freestyle』で力強く公演の幕を開けた。彼らは、未公開の新曲『All The Possibilities』、爽やかなエネルギーが際立つ日本デビュー曲『はじめまして』、ファンソング『Here for You』