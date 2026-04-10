【モデルプレス＝2026/04/10】ファミリーマートは“むにょむにょ”としたバウンド食感のハードグミ「むにょるグミ」が小粒になった「ぷちむにょるグミ」を4月14日から全国で発売する。【写真】ファミマ限定ハーゲンダッツ“カラメル×プリンタルト”味の新作◆ファミマ「ぷちむにょるグミ」全国発売国内グミ市場の売上げ規模は年々伸長し、味や形状、食感の多様さが支持され、さらに成長を続けてる。硬め食感が魅力の「ハード系グ