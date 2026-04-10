あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「自動体外式除細動器」の略語は？「自動体外式除細動器」の略語はなんでしょうか？ヒントは、アルファベット3文字です！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「AED」でした！「AED」は「自動体外式除細動器（Automated External Defibrillator）」を略