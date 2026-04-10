岡山県庁 岡山県備中県民局は、NPOや地域団体、企業などから地域課題の解決に向けた提案を募集し、事業化を支援する「備中地域みらいづくり支援事業」を行っています。2026年度に採択した8事業を10日、発表しました。 このうち浅口市の一般社団法人moko´aの事業は、子育て家庭の家事負担を軽減し、心の余裕を生むことなどを目的としています。 井原市の一般社団法人mimozaは、自然豊かな活動拠点「こもれびの杜」で不登