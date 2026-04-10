人気アニメ「名探偵コナン」の劇場版シリーズ最新作「名探偵コナンハイウェイの堕天使」の劇場で販売されている商品の一部が、発売中止になることが発表された。作品公式Ｘ（旧ツイッター）が１０日までに更新され、「劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』劇場商品に関しまして」という文章とともに書面を投稿。「お客様各位劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』アレンジリボン発売中止に関するお詫び」とい