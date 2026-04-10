◆米大リーグホワイトソックス２―０ロイヤルズ（９日、米ミズーリ州カンザスシティー＝カウフマンスタジアム）ＤｅＮＡでの２年間で１５勝をマークし、ホワイトソックスと２年１２００万ドル（約１９億円）でメジャー復帰したＡ・ケイ投手（３１）が１７５０日ぶりのメジャー勝利を挙げた。敵地のロイヤルズ戦に今季３試合目の登板し、５回２／３を３安打無失点の好投でブルージェイズ時代の２０２１年６月２４日、オリオール