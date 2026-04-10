元大津市長の越直美氏が１０日、金曜コメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）を休んだ。司会の羽鳥慎一アナウンサーが「今日、越さんお休みです」と告知したが理由の説明はなかった。代役はドイツの通訳・翻訳者・作家のマライ・メントライン氏が務めた。