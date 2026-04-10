有名インフルエンサーの滝川ガレソ氏の投稿をきっかけに、ある“聞き慣れない言葉”が話題になっている。投稿で使われていたのは「論旨退職」という表現。しかし、正しくは「諭旨退職」（ゆしたいしょく）だ。一文字違いだが、その差は単なる誤記では片付けられない。「論旨退職」という言葉は、少なくとも一般的な辞書には見当たらない。一方で、諭旨退職は、企業が従業員に対しておこなう処分の一つとして、実務上広く使われてい