今日10日は九州で非常に激しい雨が降り、1時間降水量が4月として最も多くなった所がありました。午前11時現在、活発な雨雲は近畿や東海付近にかかっていて、午後も局地的に非常に激しい雨が降りそうです。関東でも帰宅時間帯は南部を中心に雨が強まりそうです。大きめの傘をお持ちください。九州で「非常に激しい雨」を観測4月として1位の降水量の所も今日10日は、日本海を進む低気圧と、低気圧からのびる前線の影響で、西日本や