女優の川栄李奈と、俳優の廣瀬智紀が離婚したことが１０日、分かった。２人は２０１８年１０月に上演されたダブル主演舞台「カレフォン」をきっかけに、交際をスタート。１９年５月に結婚を発表したが、約７年間の結婚生活にピリオドを打った。２人の間には２人の子どもがおり、川栄は１９年１１月に第１子、２３年６月に第２子の出産を報告している。◆川栄李奈（かわえい・りな）１９９５年２月１２日、神奈川県出身。２