あなたは読めますか？突然ですが、「潔い」という漢字読めますか？性格や態度を褒める際によく使われる言葉ですが、いざ漢字単体で出されると「きよい」と読み間違えてしまいそうになりませんか？気になる正解は……「いさぎよい」でした！潔いとは、思い切りがよく、未練がましくない様子を意味します。また、卑怯なところがなく清らかであることや、風景などが汚れなく鮮やかであることに対しても使われる言葉です。例文としては