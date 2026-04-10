７日、ファベルジェ博物館で展示されたイースターエッグ。（サンクトペテルブルク＝新華社配信／郭飛洲）【新華社サンクトペテルブルク4月10日】ロシア・サンクトペテルブルクの中心部にあるファベルジェ博物館は、金銀器や磁器など4千点を超える美術品を収蔵している。中でも、9個のインペリアル・イースターエッグは特に注目を集めている。７日、ファベルジェ博物館で展示されたイースターエッグ。（サンクトペテルブルク＝新