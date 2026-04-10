あなたは読めますか？突然ですが、「魍魎」という漢字読めますか？以前にご紹介した「魑魅（ちみ）」とセットで使われることが多い言葉ですが、いざこの二文字だけを突きつけられると、正しく読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「もうりょう」でした！この漢字は、山川、木石などの精気から生じるとされる化け物や、水辺に住む妖怪を意味します。はっきりとした姿形が定まらない、実体のつかめない不気味な