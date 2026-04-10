1983年に発売されたシティ・ターボIIを強くオマージュ4月10日、ホンダアクセスは5月下旬に発売を予定しているホンダの新型小型EV、『Super-ONE（スーパーワン）』用の純正アクセサリーによるエクステリアコーディネート、『BULLDOG STYLE（ブルドッグスタイル）』を公開した。【画像】往年の『ホンダ・シティターボII』をオマージュ！『令和ブルドッグ』スタイルの純正アクセサリー全16枚スーパーワン純正アクセサリーによるエク