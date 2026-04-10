湖南省常徳市の桃花源風景名勝区で満開の桃の花の中を歩き、春を満喫する観光客。（３月末撮影、常徳＝新華社配信／劉徳平）【新華社長沙4月10日】中国湖南省ではこの春、花見や飲食、買い物など多元的な要素を融合し、春の情景を消費の原動力に変え、文化・観光市場を継続的に盛り上げている。長沙市の望月公園では暖かくなるにつれ、漢服を着て「花の海」の中で写真撮影を楽しむ観光客がますます増えている。同公園は今年、