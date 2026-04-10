◇米男子ゴルフツアーマスターズ第1日（2026年4月9日米ジョージア州オーガスタ・ナショナルGC＝7565ヤード、パー72）メジャー初戦が開幕して第1ラウンドが行われ、5年ぶり2度目の優勝を狙う松山英樹（34＝LEXUS）は2バーディー、2ボギーの72で回り、首位と5打差の17位発進となった。初出場の片岡尚之（28＝ACN）はダブルボギーを4度たたくなど84の乱調で最下位の90位に沈んだ。2連覇を目指すロリー・マキロイ（36＝