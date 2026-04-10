原油高が続くなか、食品の宅配サービスで、包装資材を減らします。新たな取り組みを始めるのは、食品宅配大手のオイシックス・ラ・大地です。配送する野菜について、原油由来の袋を使わずにラベルを貼り付けるだけで提供したり、複数の野菜をまとめることで袋の使用を減らすなどします。原油高で包装資材の高騰が見込まれるなか、順次、梱包を切り替えていく方針で、資材価格の変動の影響を抑えて安定した供給につなげたい考えです