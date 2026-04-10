政府は、石油の国家備蓄を20日分、追加放出します。高市総理：原油の安定供給に万全を期すため、5月上旬以降、第2弾の国家備蓄の放出として約20日分を放出する。高市総理大臣は、けさ総理官邸で開かれた会議で原油について、「日本全体として必要な量を確保している」と強調しました。一方で、塗料用シンナーの供給に懸念の声が出ているとして、赤沢経済産業大臣ら担当する閣僚に一刻も早く解消するよう指示しました。また、高市総