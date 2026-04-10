女優川栄李奈（31）が俳優廣瀬智紀（39）と離婚したことが9日、分かった。親しい関係者によると、この日までに離婚届を提出したという。近く正式に発表される。2人の離婚が発覚して以降、インターネットやXなどSNSでも、ファンやユーザーの間で大きな反響を呼んでおり、川栄に対して「まだ若い」「やり直しがきく」などとの声や、2人の子供についての「親権」についてなど、多くの意見がとびかっている。2人は18年10月、舞台「カレ