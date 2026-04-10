刑事事件での示談交渉とは、加害者が被害者に犯罪について許しをもらい、金銭の支払いなどを経て和解することを意味します。では、容疑を否認している場合の示談交渉は、被疑者側に有利に働くのでしょうか？そこで、実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」へよせられた質問をもとに、否認事件での示談交渉について、上野仁平弁護士に解説していただきました。「否認しているから、示談はよくな