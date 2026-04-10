キャッシュレス決済に対する受け止め方の違いがSNS上で大きな注目を集めている。【写真】「現金だと助かる！！」飲食店のレジ前に掲げられた張り紙きっかけになったのは「駅ビルのテナントなので契約上やむを得ず 心の声がダダ漏れですね…」と紹介された飲食店レジ前の張り紙。「お会計の際、聞こえませんでしたか？『現金だと助かる！！』という私たちスタッフの叫び声が。せめてコーヒー一杯、生ビール1杯のご利用の際は現金か