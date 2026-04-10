瀬戸内地方は、前線や湿った空気の影響で雲が広がり、雨の降っているところがあります。昼過ぎも雨が降るでしょう。雷を伴うおそれがあるため、天気の急変に注意してください。海沿いでは風がやや強く吹く見込みです。日中の最高気温は岡山と高松で24度、津山で23度でしょう。9日よりも5度以上気温が高くなります。 11日は高気圧に覆われて、おおむね晴れる見通しです。朝の最低気温は岡山で13度、津山で11度、高松で14度でしょう