みなさんの周囲に「憧れているママ友」はいますか？仲良くなって相手の素性がわかってくると、自分との境遇や生き方の違いを感じて「同じママだけどすごいなあ」と感じることもあるのではないでしょうか。先日ママスタコミュニティには「バリキャリママさんって、本当にすごいと思う」というタイトルで、こんな投稿がありました。投稿者さんは最近知り合ったママ友に憧れの気持ちを持っているそうです。『地頭がよくて、話してい