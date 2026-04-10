福岡管区気象台は10日午前9時40分、防災コメントを発表した。＜防災事項＞落雷と突風に関する福岡県気象情報（下記参照）を発表中です。10日は、日本海の低気圧から対馬海峡へのびる寒冷前線が九州を南下する。筑後地方の早期注意情報（警報級の可能性）大雨［中］は、大雨のピークは越えたため、「無し」へ変更します。落雷と突風に関する福岡県気象情報第5号（10日午前4時51分福岡管区気象台発表）福岡県では、10日昼過ぎに