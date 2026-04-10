福岡県大牟田市で7月に開催される「おおむた『大蛇山』まつり」のTシャツとポロシャツが完成した。今年から市の補助金が減額されるため、シャツの販売収益で減額分を補いたいとしており、まつり振興会は「購入して応援してほしい」と呼びかける。いずれもまつり振興会実行委員会がデザインを公募し、選定した。Tシャツは大人用（2500円）が白黒の2色で、大蛇山の目と花火をモチーフにした。子ども用（1250円）はピンクと青の2