北九州市内の小学校の始業式に合わせ、小倉北署は8日、小倉北区内の20校の公立小学校で児童の登校を見守る活動を行った。西小倉小学校では川添順司小倉北署長らが校門前や通学路に立ち、登校する児童らに「おはようございます」「学校楽しんでね」などと声をかけた。始業式の日に合わせた見守り活動は、児童たちが安心して通学できるようにと昨年から始めた。この日は、小倉北署の署員や地域ボランティアなど計55人が、各校の