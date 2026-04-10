鹿児島県の特産品を一堂に集めた「南の宝箱鹿児島展」が福岡市・天神の大丸福岡天神店で開かれ、地元のグルメや匠（たくみ）の技を求める多くの客でにぎわっている。13日午後5時まで。販路拡大とPRを兼ねた毎年恒例の物産展で、県などが主催。今回は「食」関連の40店と、伝統工芸品関連の9店が軒を並べた。初出店は16店。黒豚や和牛、焼酎、安納芋、ラーメンなどが楽しめるブースの前は、長い列ができる人気ぶり。薩摩切子や