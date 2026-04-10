福岡県内の小中学生が将来に向けた志を発表し、内容とプレゼン能力を競う「夢語りコンテスト」が6月14日午後2時から、福岡市南区曰佐3丁目の福岡女学院大で開かれる。子どもの目標づくりを促し、主張する力を育む恒例の催し。小学5、6年生の参加者を募集している。2021年度から同大が主催している。対象は小学5、6年生と中学2、3年生。テーマは「社会の課題解決につながる、自分の将来の夢や志について」で、スライドを駆使し