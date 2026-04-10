直方商工会議所は本年度、スマートフォンのアプリを活用し30％のプレミアムが付いた電子商品券「のおがたPAY2026」を発行する。福岡県直方市内の加盟店で、1セット（1万円）で1万3000円分（地域券6500円と共通券6500円）の買い物ができる。購入希望者は5月1〜14日にアプリで申し込み、多数の場合は抽選となる（市民を優先）。同20日にアプリで結果を通知する。対象は16歳以上で申し込みは1人最大4セット。6月1日までにコンビニ